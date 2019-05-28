الاعلام الياباني: مقتل طفلة ومنفذ عملية الطعن وجرح العشرات في اليابان

قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح اليوم قرب ​طوكيو​ رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وكالة جيجي للأنباء وشبكة التلفزيون العمومة "أن أتش كي" إنّ عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، ​الضاحية الجنوبية​ للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنّ الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل "لا يظهران أي مؤشرات حيوية"، وهي عبارة رائجة في ​اليابان​ تعني أنّ الشخص ميت لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد مرجع طبّي مسؤول.