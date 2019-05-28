الاعلام الياباني: مقتل طفلة ومنفذ عملية الطعن وجرح العشرات في اليابان

قتلت طفلة وأصيب 17 شخصاً آخرين بجروح، غالبيتهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه صباح اليوم قرب طوكيو رجل ما لبث أن انتحر بطعن نفسه، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وذكرت وكالة جيجي للأنباء وشبكة التلفزيون العمومة "أن أتش كي" إنّ عملية الطعن التي وقعت في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة، أسفرت عن قتيلين هما طفلة ومنفذ الهجوم.
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق أنّ الهجوم أوقع 19 جريحا بينهم طفلة ورجل "لا يظهران أي مؤشرات حيوية"، وهي عبارة رائجة في اليابان تعني أنّ الشخص ميت لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد مرجع طبّي مسؤول.
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