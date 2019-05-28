شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون جنيه من الخزانة العامة لمصلحة الكفاية الإنتاجية" بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ العجز المُتوقع بمشروع موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى للسنة المالية 2019/2020، والذى يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، مبلغ 300 مليون و130 ألف جنيه، بزيادة قدرها 69 مليون و667 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.

وبلغ إجمالى الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة العام الجديد لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى 311 مليون و266 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 11 مليونا و136 ألف جنيه.

وتمثلت مصروفات المصلحة فى موازنة العام الجديد فى 154 مليون و968 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و10 ملايين و345 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و45 مليون و50 ألف جنيه للفوائد، و150 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و300 ألف جنيه مصروفات أخرى، بالإضافة إلى 56 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).