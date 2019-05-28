شكرا لقرائتكم خبر عن 930 مليون جنيه إجمالى موازنة هيئة التنمية الصناعية بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالى 2019/2020، 930 مليونا و203 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليونا و703 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2018/2019.

وحققت جملة الإيرادات بمشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قفزة حيث بلغت 528 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2019/2020، بزيادة قدرها 129 مليون جنيه عن العام المالى الحالى 2018/2019، حيث بلغت 399 مليون جنيه فقط.

يأتى هذا فى الوقت الذى تراجعت فيه جملة الإيرادات الرأسمالية بمشروع الموازنة عن العام المالى الجارى، حيث إنه من المتوقع أن تبلغ جملة الإيردات الرأسمالية 402 مليون و203 ألف جنيه بمشروع موازنة 2019/2020، مقابل 507 مليون و500 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، لتتراجع بقيمة 105 ملايين و297 ألف جنيه.