هجوم بسكين يوقع 19 جريحا بينهم أطفال في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):

أصيب 19 شخصًا على الأقل بجروح، بينهم أطفال طعنًا بسكين في هجوم شنه فجر اليوم الثلاثاء، رجل في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية لطوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء، مرجحة أن يكون اثنان من الجرحى قد فارقا الحياة نظرًا لأن "مؤشراتهما الحيوية معدومة".

وقال كييشي هاياكاوا المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إن "عدد الجرحى حتى الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة".

وكان متحدث آخر باسم الدائرة نفسها قال في وقت سابق، إنهم تلقوا نداء استغاثة يفيد بأن أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين".

من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبهًا فيه، دون مزيد من التفاصيل.

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وبحسب شبكة "أن أتش كي" التلفزيونية العمومية فإن المهاجم طعن نفسه أيضا مما أدى لإصابته بجروح خطرة.

وأوضحت الشبكة أن ثلاثة من الجرحى بحالة حرجة، مشيرة إلى أنّه تم العثور على أداة الجريمة (سكين) في موقع الهجوم، لكن هذه المعلومة لم يؤكدها مصدر رسمي.

ووقع الهجوم في متنزه يقع قرب محطة للقطارات، بحسب الإعلام المحلي.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية عددا من سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في مكان الهجوم، في حين نصبت الطواقم الطبية خيما في المكان لمعالجة الجرحى.​