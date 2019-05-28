الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 25 منطقة في الإسكندرية والساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع مياه الشرب عن 25 منطقة غربي المحافظة، بدء من الساعة الرابعة وحتى الخامسة صباح يوم الجمعة المقبل، لمدة 5 ساعات.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن قطع المياه يرجع نتيجة أعمال الصيانة بالخطوط والدوائر الكهربائية جهد "66/220/ 500 كيلو فولت بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشار البيان أن تلك الأعمال ينتج عنها انقطاع التيار الكهربائي عن 3 محطات مياه شرب وهي" محطة مياه الكيلو 40، محطة مياه مريوط1، محطة مياه الزهور".

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ووفقًا للبيان تتأثر 25 منطقة بانقطاع المياه وهي"النهضة، عبدالقادر، البتروكيماويات، العامرية، الكرنك، أبو سمبل، المنطقة الحرة، الكينج مريوط، الهوارية، أبو دومة، الناصرية، قرى مريوط بالكامل، قرى بنجر السكر، قرى شمال التحرير، قرى العشرة آلاف، قرى البستان، المهدية، قرى رأس الترعة، بهيج، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة برج العرب القديمة، الغربنيات، قرى الساحل الشمالي من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام، مارينا".

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة إصلاح الخط لحين عودة المياه.

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