6 جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إن 6 أشخاص بينهم مراهق، أصيبوا بإطلاق مجهول النار عليهم في منطقة جنوب شرق العاصمة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر بيان للشرطة، أنه "نتيجة لإطلاق نار في أحد أحياء مقاطعة كولومبيا جنوب غرب العاصمة، جرح 6 أشخاص بينهم فتى مراهق، وإصابتهم طفيفة، وقدم لهم العلاج اللازم".

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وأكد البيان أن فرق الشرطة تبحث عن مطلق النار، الذي فر بسيارته من مكان الحادث.

وتحتفل الولايات المتحدة اليوم بـ "يوم الذكرى" لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك، ويحضر عشرات الآلاف من السياح لمشاهدة الاستعراض الذي تقيمه سلطات العاصمة وسط أحد شوارعها الرئيسية.

ويشارك في الاحتفالات العشرات من الفرق الموسيقية العسكرية والمدنية، والنوادي التاريخية العسكرية، ويضع الملايين من المواطنين الزهور على نصب الجندي المجهول والتماثيل العسكرية.