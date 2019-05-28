بالصور- إخلاء عقار آيل للسقوط من السكان وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أخلى حي وسط الإسكندرية عقار قديم آيل للسقوط من السكان، وإصدار قرار هدم لعقار آخر مجاور له، اليوم الثلاثاء، حفاظًا على حياة المواطنين والمارة من الخطر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط، بلاغًا يفيد بوجود عقار آيل للسقوط بشارع عيسي باشا حمدي بمنطقة "امبروزو" ما يعرض حياة المواطنين والمارة للخطر.

انتقل الدكتور محمد بغدادي، سكرتير عام الحي، إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، ووجود شروخات وتصدع بجدرانه وسقوط بالغطاء الخرساني.

وقرر سكرتير عام حي وسط إخلاء العقار من السكان وفحص العقارات المجاورة، ووضع حواجز حديدية حول العقار حرصًا على حياة المارة.​