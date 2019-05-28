فرنسا / توقيف مشتبه به ثانٍ في تفجير طردٍ في ليون الفرنسيّة

وكالات- أعلن رئيس بلدية مدينة ليون الفرنسية، جيرار كولومب اليوم، الإثنين 27 ماي 2019، أنه تم إيقاف مشتبه به ثانٍ في تفجير بطرد مفخخ في مدينة ليون الفرنسية الجمعة الفارط
وكان وزير الداخلية كريستوف كاستانير قد أعلن عن توقيف رجل في هذه المدينة الكبيرة الواقعة بوسط شرق فرنسا.
وكتب الوزير في تغريدة أنه "تم للتو توقيف" مشتبه به في تفجير الطرد الذي أدى إلى إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة.
وقالت نيابة باريس من جهتها إن الموقوف الأول رجل في الرابعة والعشرين من عمره، يشتبه بأنه "منفذ" الهجوم في ليون الجمعة، وأوقف قيد التحقيق.
وكانت السلطات قد نشرت بسرعة صورا للمشتبه به وقالت إنه عثر على حمض نووي لشخص.
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