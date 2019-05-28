دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة.
وكان الملك سلمان قد دعا في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز
وجه العاهل السعودي دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو، لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخراً في منطقة الخليج وتداعياتها على المنطقة".
ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو الموافق 26 رمضان، في مكة أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.