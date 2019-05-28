إصابة 16 شخصًا بينهم أطفال طعنًا بسكين في هجوم باليابان

أصيب 16 شخصاً على الأقلّ بجروح، اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه رجل في كاوازاكي، الضاحية الجنوبيةللعاصمة اليابانية طوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.
وقال داي ناجاسي المتحدّث باسم فرق الإطفاء
وأضاف، "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".
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