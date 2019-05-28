إصابة 16 شخصًا بينهم أطفال طعنًا بسكين في هجوم باليابان

أصيب 16 شخصاً على الأقلّ بجروح، اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال، طعناً بسكين في هجوم شنّه رجل في كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء. للعاصمة اليابانية طوكيو، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء. وقال داي ناجاسي المتحدّث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي لوكالة فرانس برس إنّ "رجلاً طعنهم بسكين". وأضاف، "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07,44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".

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