بعد فشله في مقابلة الرئيس الأميركي، لجأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى منصة تويتر، وعبر حسابه الرسمي بالتوسل للرئيس ترمب، عبر المنشن، بقوله:"إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حظرها في فتوى"، وأضاف "خامئني قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يتوسل ترمب عبر المنشن بعد عجزه عن مقابلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.