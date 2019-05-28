شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حولت الإخوان "الحرام" لـ"حلال" لنشر أكاذيبها؟.. خبير يجيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الإخوان يلجأون إلى مواقع السوشيال ميديا لنشر الأكاذيب، ويظنون أنهم في حرب مع الدولة المصرية، كما يزعمون من الشرع قاعدة أن الحرب خدعة، وأنه يجوز الكذب علي الأعداء.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هذا التفسير الخاطئ يعود لعدم فهم ودراية وتوظيف الدين لخدمة التنظيم بوضع الأدلة في غير مناطها أو في غير ما أريد منها.

وأشار منتصر عمران إلى أن الدولة المصرية دولة مسلمة تقيم شعائر الدين وترفع راية الإسلام وفيها مؤسستان تمثلان الإسلام لا توجدان في غير مصر، وهما الأوقاف والأزهر، متابعا: كما أنهم - أي الإخوان- لا يمثلوت الإسلام وليسوا هم المتحدث الرسمى باسمه بل هم معول هدم للاسلام وتنفير منه، فأفعال الإخوان أصبحوا دعاة للشر وليس دعاة للخير وأنهم مازالوا يتخبطون في جهلهم وجعل الدين وسيلة لتحقيق أغراضهم الدنيئة وأهدافهم الحزبية الضيقة.

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