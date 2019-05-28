التوترات السياسية في الشرق الأوسط تقفز بسعر النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، يوم الاثنين، وذلك بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أكد مراقبون أن التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، عامل آخر في إرتفاع أسعار النفط، خاصة بعد إعلان واشنطن، يوم الجمعة الماضي، بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، مما أثار احتمالا بتعطل الإمدادات ومن ثم إرتفاع الأسعار.

هذا، وقال مصدران بقطاع النفط لوكالة “رويترز”، يوم الاثنين، إن”إنتاج الخام الروسي واصل انخفاضه هذا الشهر، تحت ضغط تراجع الصادرات بعد اكتشاف تلوث الشحنات المتدفقة عبر خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا في أبريل الماضي”.

و ساهم هذا التراجع في الإنتاج في تقلص المعروض بالسوق وتعزيز ارتفاع الأسعار.