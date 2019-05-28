ابن جرير.. جندي يقتل ابنه ضربا بعد الإفطار

اهتزت ساكنة ابن جرير، مساء اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة، بعدما لفض شاب أنفاسه بمستشفى متأثرا بالضرب الذي تعرضه من طرف والده بعد الإفطار.
وقالت مصادر “اليوم 24” من عين المكان أن جنديا سابقا، تسبب في مقتل ابنه الذي يبلغ من العمر 15 سنة، بعدما دخل الضحية في نقاش حاد مع أبيه.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى ابن جرير، لكن قوة الضرب الذي تعرض له، عجلت بوفاته، مباشرة بعد وصوله الى المستشفى.
هذا وقد عرف مكان الحادث إستنفار لمختلف المصالح الأمنية، والتي عملت على إعتقال الأب، ووضعه تحت تدابير الحراس النظرية، لمعرفة الأسباب الكاملة للحادث.
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