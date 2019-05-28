ملياردير عربي يعلن موافقته على شروط شراء نيوكاسل يونايتد

ذكرت صحيفة نيوكاسل كرونيكال يوم الاثنين أن الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قال إنه توصل لاتفاق مع مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد لشراء النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أنها تلقت اتصالا من ممثلي الشيخ خالد بن زايد الذي أرسل لهم بيانا بشأن التقارير التي تشير لاحتمال إبرام الصفقة.

وجاء في البيان ”يمكننا أن نؤكد أن ممثلين عن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان يجرون مفاوضات مع مايك آشلي وفريق عمله بشأن عرض مقدم لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

”نتشرف أن تتاح لنا فرصة مواصلة البناء على الدعم القوي وتاريخ النادي وتقاليده“.

وأضاف البيان ”وافقنا على الشروط ونعمل بجد لإتمام الصفقة في أقرب فرصة“.طا

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وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى 350 مليون جنيه استرليني (445.66 مليون دولار).

ولم يرد نيوكاسل يونايتد والشيخ خالد على الفور على طلبات من رويترز للتعقيب.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس دايركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي نيوز في ديسمبر كانون الأول بأنه حقق تقدما جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.