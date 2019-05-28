تشميع بيوت العدل والإحسان يجر لفتيت للمساءلة

على خلفية إقدام السلطات على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، قبل أيام، بعدة مدن مغربية؛ راسل نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية، بشأن تشميع بيوت لأعضاء من العدل والإحسان.

وقال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، أن “مصالح وزارة الداخلية، أقدمت مؤخرا، على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل من وجدة، القنيطرة، الدارالبيضاء، أكادير، طنجة، فاس والجديدة، وهو ما يعطي الإنطباع بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما أن الأمر يتعلق بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم”.

وسائل المستشار البرلماني ذاته، وزير الداخلية، في سؤال كتابي، عن ” المرجعية القانونية والحقوقية، التي إستندت عليها وزارة الداخلية، لتشميع منازل وبيوت مواطنين مغاربة”.

كما سائل المصدر ذاته عن ” الإجراءات والمساطر القانونية، التي إتبعتها وزارة الداخلية، لحرمان مواطنين من منازلهم، في ظل مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على أنه “لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”.