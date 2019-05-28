يسرا وأبو: المغاربة جمهور عظيم -فيديو

عبر الفنانان المصريان يسرا و”أبو”، مؤخرا، عن إعجابها باستقبال الجمهور المغربي لهما في حفل فني، بالمركب التجاري “موروكومول”، ووصف أبو المغاربة بأفضل جمهور في الوطن العربي.

وشكرت يسرى التي ظهرت رفقة ابو في مقطع فيديو، بعد حفلهما في “المول”، الجمهور المغربي على حفاوة الاستقبال، إذ قالت :”أريد إن أشكر الجمهور العظيم في المغرب، الذي استقبلنا في الدار البيضاء”.

وأضاف أبو:” أزور المغرب لأول مرة، والأكيد أنها ليست الأخيرة، والجمهور المغربي أفضل جمهور غنيت أمامه في الوطن العربي”.

وحضر أبو ويسرا افتتاح نافورة المركب التجاري “موروكو مول” في حلتها الجديدة، والتي تتراقص مياهها على أغنيتهما “3 دقات”، كأول أغنية عربية تبرمج ضمن أغاني النافورة.