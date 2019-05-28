سعدان يغادر تركيا ويحترف بالدوري السعودي

أعلن نادي الفتح السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده الرسمي مع اللاعب المغربي، مروان سعدان، اللاعب السابق لفريق الفتح الرباطي، قادما من نادي ريزي سبور التركي.

وأكد النادي، الممارس في الدوري السعودي للمحترفين، توقيعه لعقد رسمي مع سعدان إلى غاية نهاية عام 2020، وذلك من أجل تعزيز خط وسطه.

وسينضم سعدان لعدد من اللاعبين المغاربة الذين يمارسون في السعودية، يتقدمهم الثنائي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، الذي يلعب رفقة النصر السعودي، المتوج بطلا للدوري.

ويعتبر سعدان، من أبرز اللاعبين الذين مروا في البطولة الاحترافية، خاصة جيل الفتح الرباطي، الذي توج بلقب البطولة الاحترافية قبل 4 مواسم، قبل أن ينتقل للدوري التركي الممتاز، حيث جاور نادي ريزي سبور.