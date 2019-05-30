وصول محمد بن زايد لقمة مكة المكرمة

وصل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمةالتعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، و أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير
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