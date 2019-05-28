شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 23

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.- اقرأ المزيد... كريم محمود عبدالعزيز - أيتن عامر - صلاح عبدالله - نسرين أمين

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