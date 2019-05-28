شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب مستمر في السودان.. المفاوضات بين المعارضة و«العسكري» إلى طريق مسدود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال تحالف المعارضة السودانية أمس الاثنين، إنه سيمضي قدماً في إضراب عام لمدة يومين بدءاً من اليوم الثلاثاء، بعد انهيار المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم.

وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي الذي من المقرر أن يحكم البلاد بعد الإطاحة برئيسها عمر البشير الشهر الماضي.

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وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق، أن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.

وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي وهو قائد قوات الدعم السريع: “هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا”.

وتابع حميدتي قائلاً في كلمة خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين: “والله غشتنا شعاراتهم.. وكنا صادقين معاهم مية مية”، مضيفاً: “والله العظيم البلد دي ما نسلمها إلا لأيادٍ أمينة”.