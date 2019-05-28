بانون أبرز الغائبين عن قائمة المغرب الأولية لأمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، مدافع الرجاء البيضاوي بدر بانون من القائمة الأولية التي تم توجيه إليها الدعوة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها في مصر انطلاقا من شهر يونيو/حزيران المقبل.



وكان مدافع المحور المميز تألق بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة وقاد "العالمي" للفوز ببطولتين خارجيتين، وهما كأس الكونفدرالية الأفريقية أواخر 2018، وكأس السوبر الأفريقي مطلع 2019.



وسبق لبانون أن مثل منتخب المغرب في 3 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.



وشارك اللاعب أساسيا خلال مواجهة مالاوي، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمسابقة أمم أفريقيا مصر 2019.



وقام رينار، الملقب بـ"الساحر الأبيض"، بتوجيه الدعوة لـ4 محترفين في مركز مدافع المحور، وهم مروان داكوستا وغانم سايس وعبدالحميد يونس ومهدي بنعطية.



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وضمت القائمة الأولية للأسود الأسماء التالية:



حراسة المرمى: منير المحمدي وياسين بونو ورضا التكناوتي وعبد العالي المحمدي.



الدفاع: مروان داكوستا وغانم سايس وعبد الحميد يونس ومهدي بنعطية وأشرف حكيمي وكريم بعدي ونبيل درار و ونصير مزراوي.

الوسط: يوسف أيت بناصر وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة ومهدي بوربيعة ويونس بلهندة وفيصل فجر و ونور الدين أمرابط وحكيم زياش.

الهجوم: يوسف النصيري وسفيان بوفال وخالد بوطيب وأمين حاريث وأسامة الإدريسي وأيوب الكعبي وعبد الرزاق حمد الله.