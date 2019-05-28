إصابة 16 شخصا بينهم أطفال في عملية طعن باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر في هيئة الإطفاء اليابانية،الإثنين، إصابة 16 شخصا بينهم 8 على الأقل من الأطفال في عملية طعن بسكين على بعد كيلومترا من العاصمة طوكيو.

وقال المصدر إن عملية الطعن وقعت الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي لليابان، في حديقة بمدينة كاواساكي التي تبعد 14 كيلومترا عن العاصمة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال منفذ الهجوم.





ويتواكب الحادث مع زيارة قائمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث وصل،السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام.

كما جاء الحادث بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي كأول رئيس أجنبي، بإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو/أيار الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.