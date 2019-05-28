عسكريون ليبيون: خسائر بصفوف المليشيات وإرهابي خطير يقاتل مع "الوفاق"

كشف النقيب محمد أبسيط، قائد الكتيبة ١٩٢ التابعة للجيش الوطني الليبي، النقاب عن تكبيد مليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس خسائر فادحة في المعدات والأرواح، مشيرا إلى أن الوضع الميداني ممتاز جدا وفي صالح الجيش".



وقال أبسيط، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": إن "الجيش تمكن من تدمير عربتين واغتنام ٣ آليات من المليشيات، وقتل عددا من عناصر المليشيات في اشتباكات جنوبي طرابلس".

وتابع أن الخسائر في صفوف الجيش الليبي "لا تذكر"، والوضع الميداني ممتاز جدا وفي صالح الجيش، وقواته بانتظار أوامر القائد العام المشير خليفة حفتر لاقتحام جنوب غربي العاصمة.

بدوره، أوضح عقيلة الصابر، عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي قصف مواقع للمليشيات في منطقة الكريمية جنوبي طرابلس.

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من جانبه، أشار سعد مذكور الفاخري، قائد ميداني بغرفة عمليات أجدابيا، إلى وجود صور تُظهر الإرهابي عادل الربيعي، وهو يشارك مليشيات حكومة الوفاق في القتال ضد الجيش الليبي.

وعادل الربيعي أحد عناصر تنظيم "أنصار الشريعة" المتحالف مع "مجلس شورى بنغازي" الإرهابيين، وكان أشيع خبر مقتله داخل محاور القتال في بنغازي قبل عامين، بحسب الفاخري.

وتابع الفاخري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الربيعي متهم في العديد من جرائم الاغتيال رفقة أخوته، وأبناء عمه خاصة في منطقة رأس عبيدة والسلماني وشارع عشرين، كما شارك الربيعي في معارك رأس عبيدة عام 2013 ضد القوات الخاصة الليبية.

وأشار الفاخري إلى أن "الربيعي شارك في القتال ضد القوات المسلحة في محور وسط البلاد، قبل التعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام 2017 ليجد مخرجا ويفرّ من مدينة بنغازي إلى مدينة مصراتة".

وظهر الربيعي عامي 2015 و2016 في العديد من مقاطع الفيديو مهددا شباب مدينة بنغازي ويتوعدهم بالقتل والتصفية.

ولفت الفاخري إلى أن عادل الربيعي يشارك الآن مع قوات الإرهابي والمطلوب دوليا صلاح بادي، التابعة لحكومة الوفاق للقتال ضد القوات المسلحة في مدينة طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.