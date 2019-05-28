5 جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية، الإثنين، إصابة 5 أشخاص بينهم فتى في حادث إطلاق نار بجنوب شرق العاصمة واشنطن. وقالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص أصيبوا في الحادث ولا يوجد قتلى. وأكدت شرطة العاصمة الأمريكية أنه جارٍ البحث عن المتورطين الذين استقلوا سيارة رمادية أو فضية هربت من طريق سمنر إلى شارع مارتن لوثر كينج في الجنوب الشرقي.



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