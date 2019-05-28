مقصلة أردوغان.. أمر باعتقال 23 تركيا بتهمة تهريب أشخاص

أصدرت السلطات التركية، الإثنين، قرارا باعتقال 23 شخصا من بينهم عسكري؛ بتهمة تهريب أشخاص ينتمون لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، ومنتمين لحزب العمال الكردستاني، وأشخاص يحملون جنسيات أجنبية، خارج البلاد.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "قرار"، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة مرمريس التابعة لولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، ومن بين المطلوبين، عسكري برتبة رقيب في قيادة خفر السواحل بمدينة مرمريس.

وبحسب مكتب المدعي العام فالتهمة الموجهة للمطلوبين هي "تهريب أعضاء في حزب العمال الكردستاني، ومنتمين لمنظمة غولن، وأشخاص يحملون جنسيات سورية وعراقية وفلسطينية وأفغانية بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد، في مدن إسطنبول، إزمير، قوجه إيلي، تكير داغ ومرسين".

وعقب صدور القرار بدأت قوات الأمن مداهمة عناوين المطلوبين في 6 ولايات مختلفة لضبطهم.

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ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

تدرج السلطات التركية حزب العمال الكردستاني على قوائم التنظيمات الإرهابية، ومن ثم تشهد الولايات الشرقية والجنوب شرقية في تركيا انتهاكات كبيرة بذريعة مطاردة الحزب المذكور.

وتشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة في تلك المحافظات تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.