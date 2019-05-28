ليفربول يمنح محمد صلاح جائزة جديدة

منح نادي ليفربول الإنجليزي جناحه المصري محمد صلاح جائزة جديدة عن المستوى الذي قدمه في الموسم المنصرم بمختلف المسابقات.

وخاض صلاح 51 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات منذ بداية الموسم المنصرم، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفا بينما أسهم في 13 هدفا آخر.

وأعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فوز محمد صلاح بجائزة هدف الموسم، وذلك عن هدفه في شباك تشيلسي.

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وسجل صلاح هدفا قاد به ليفربول للفوز على تشيلسي 2-0، يوم 14 أبريل/ نيسان الماضي، في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

من ناحية أخرى، فاز الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، بجائزتي لاعب الموسم في النادي، الأولى بناء على تصويت الجماهير، والأخرى بناء على اختيار زملائه في الفريق.

وشارك المدافع الهولندي في 49 مباراة بمختلف البطولات منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أخرى.

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما نجح في الفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، بالإضافة إلى فوزه بالجائزة ذاتها من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.