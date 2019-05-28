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الان تتابع 16 جريحا بينهم أطفال في عملية طعن بسكين باليابان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 2:50 ص, 28 مايو 2019 م
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في جريمة بشعة
الخليج 365-متابعات
أكدت مصادر،اليوم،سقوط 16 جريحا في اليابان من بينهم أطفال في عملية طعن بسكين.
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