الان تتابع 16 جريحا بينهم أطفال في عملية طعن بسكين باليابان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 2:50 ص, 28 مايو 2019 م التعليقات: 0 في جريمة بشعة الخليج 365-متابعات أكدت مصادر،اليوم،سقوط 16 جريحا في اليابان من بينهم أطفال في عملية طعن بسكين.

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