شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: استمرار الإضراب وسط تضارب تصريحات «العسكري» والمعارضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال تحالف المعارضة السودانية اليوم (الاثنين)، إنه سيمضي قدماً في إضراب عام لمدة يومين بدءاً من غد (الثلاثاء)، بعد انهيار المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم.

وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي الذي من المقرر أن يحكم البلاد بعد الإطاحة برئيسها عمر البشير الشهر الماضي.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق اليوم، إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.

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وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي وهو قائد قوات الدعم السريع: «هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا».

ومضى يقول في كلمة خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين: «والله غشتنا شعاراتهم... وكنا صادقين معاهم مية مية».

وتابع: «والله العظيم البلد دي ما نسلمها إلا لأياد أمينة».