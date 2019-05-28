شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)قتل 18 مدنياً على الأقل بينهم خمسة أطفال، اليوم (الاثنين) في غارات جوية لقوات النظام السوري استهدفت محافظة إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: أن تسعة من القتلى من بينهم ثلاثة أطفال سقطوا في مدينة أريحا وحدها في ريف إدلب الجنوبي.
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