شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: إيران تفاوض "ترامب".. ووافقت على 7 شروط أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن إيران ستضطر إلى القبول بكل شروط الولايات المتحدة الأمريكية، وستضطر إلى وقف برنامجها النووى، مشيرا إلى أن طهران وافقت بالفعل على عدد من الشروط الأمريكية.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه من المؤكد أن تفاوض إيران ترامب وتحاول أن تصل إلى تسوية ترضيها إلى حد ما .





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وأضاف فهد ديباجى، أن إيران وافقت على 7 شروط حسب المصادر من مطالب وزير الخارجية الأمريكية بومبيو 12 ، متسائلا: ماهي نوع التسوية ومن سيكون ضحيتها من أذرعها، ومن ستبيع إيران من أذرعها؟.