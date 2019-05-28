صور.. حملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط في منطقة "عين أم الزير" بواحة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، حملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمنطقة أحياء الخارجة القديمة حيث تمت إزالة منازل بشاعر عين أم الزير وسط إجراءات احترازية مشددة.
وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه تم تنفيذ قرارات الازالة بناءً على تقرير الجهات المختصة من لجنة إزالة العشوائيات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن ذلك يأتي لكون هذه المباني تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين بالمنطقة.
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