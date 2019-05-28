الرئيس النمساوي يعلن عزمه إعفاء كورتس وحكومته وتعيين مستشار مؤقت

أعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان در بيلين، عزمه إقالة مستشار البلاد، سيباستيان كورتس، وحكومته، استجابة لقرار حجب الثقة منهما الصادر من برلمان النمسا.
وقال فان در بيلين، في كلمة ألقاها مساء الاثنين، إنه سيعفي كورتس وحكومته رسميا صباح الثلاثاء.
وأوضح فان در بيلين أنه سيعين وزير المالية الحالي، هارتفيج لوغير، مستشارا نمساويا مؤقتا ليقود الحكومة
وسيتولى لوغير مهمة المستشار حتى اختيار الرئيس النمساوي مرشحا رسميا لهذا المنصب الذي سيشغله قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2019.
وصوت المجلس الوطني النمساوي، في وقت سابق
وإثر هذا القرار قال كورتس لفان در بيلين إنه مستعد لنقل السلطة بلا عراقيل لحكومة مؤقتة ودعم عملها.
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