مناصرون لترمب يباشرون بناء جدار خاص عند حدود المكسيك

أطلق عسكري أمريكي سابق، من المحاربين القداماء أعمال بناء جزء أول من جدار حدودي خاص بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من مناصري الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.

وقال جيف آلن، أحد مالكي قطعة الأرض التي سيتم بناء الجدار الخاص فيها: "إنها طريقة قول الأميركيين للكونجرس: إنك بلا فائدة، ونحن بالمرصاد. سنبني (الجدار) بأنفسنا".

وكان آلن الذي أعرب عن تصميمه على مساعدة ترمب في

تنفيذ تعهّده بناء "جدار كبير وجميل" على الحدود، قد باشر الأسبوع الماضي نصب سياج من قضبان الصلب في أرضه في مدينة صنلاند بارك المحاذية لمدينة سيوداد خواريث المكسيكية.

وأكد أن شركة "نحن نبني الجدار" التي أنشأها المحارب القديم براين كولفاج الذي بترت ثلاثة من أطرافه تتولى تمويل المشروع الهادف إلى

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المساعدة في بناء الجدار الحدودي بواسطة تبرّعات خاصة بملايين الدولارات تم جمعها عبر شبكة الانترنت.

ويرأس الخبير الاستراتيجي اليميني وكبير مستشاري ترمب سابقا، ستيف بانون، المجلس الاستشاري للشركة.

وقال آلن، البالغ 56 عاما، وأعمال البناء جارية من خلفه على قدم وساق: "هذه ليست أوروبا. هذه أميركا. نحن نحمي حدودنا".

ويخوض الرئيس الأميركي نزاعا مع الكونغرس من أجل تمويل بناء الجدار، وهو يطالب بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل المشروع. وقد أدى النزاع إلى إغلاق جزئي لإدارات رسمية أميركية دام اكثر من شهر.