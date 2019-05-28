ظريف: إيران لا تسعى لسلاح نووي والدليل "فتوى خامنئي"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي حظرها في فتوى.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن السياسات الأميركية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترا إقليميا.

وقال ظريف "خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لانسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها.

إن الإرهاب الاقتصادي (الأميركي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا بالمنطقة".

وخامنئي هو صاحب أعلى سلطة في إيران، وله القول الفصل في كل شؤون الدولة، لكنه يعد الأب الروحي للبرنامج النووي المثير للجدل وهو الشخص الأكثر تشددا بشأنه.