قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي حظرها في فتوى.
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن السياسات الأميركية تضر الشعب الإيراني وتسبب توترا إقليميا.
وقال ظريف "خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لانسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحظرها.
وخامنئي هو صاحب أعلى سلطة في إيران، وله القول الفصل في كل شؤون الدولة، لكنه يعد الأب الروحي للبرنامج النووي المثير للجدل وهو الشخص الأكثر تشددا بشأنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: إيران لا تسعى لسلاح نووي والدليل "فتوى خامنئي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.