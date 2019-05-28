"الهلال" يوزع مئات السلال الإغاثية في المكلا

المكلا (الاتحاد)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملية توزيع المئات من السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة في أحياء سكنية بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، وذلك ضمن الجهود الإغاثية المستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ووزعت الفرق الإغاثية 400 سلة غذائية على أحياء سكنية في مديرية «الديس»، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة عبر عنوان «مشروع سلة الخير لدولة الخير إمارات العطاء» للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والمتضررة من الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن عملية توزيع المساعدات الإغاثية تأتي تواكباً مع الشهر الفضيل وضمن جهود الهيئة في حضرموت واهتماماتها بكافة الملفات والمناسبات المختلفة، مؤكداً أن الإمارات وعبر توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة ستواصل دعمها الإنساني لأهالي حضرموت وباقي المحافظات المحررة من خلال المشاريع الإغاثية والتنموية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن الذين يمرون بأزمات وأوضاع إنسانية صعبة.

بدوره، أوضح مسؤول حي أكتوبر بمديرية «الديس» مروان الحبشي أن المساعدات الإغاثية أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوب أهالي الحي في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان حضرموت ولسد احتياجاتهم من أجل الإسهام في الحد من تدهور الحالة المعيشية.

من جهتهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تخفف عنهم الكثير من المصاعب الحياتية بسبب ما آلت إليه الظروف في المنطقة، مؤكدين أن هذه المساعدات تعتبر من الحاجيات الضرورية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المكلا.

وبلغ عدد السلال الغذائية «المير الرمضاني» التي تم توزيعها على أهالي محافظة حضرموت خلال شهر رمضان 5700 سلة غذائية.