أمير الكويت يدعو إلى الحيطة وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المرير للمنطقة

دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى "الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجھة الواقع المرير للمنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة والتطورات الحاصلة فيها حماية لسلامة وأمن وطننا".
وقال سموه في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، إن "ذلك لن يأتي إلا بالتلاحم والتعاضد والتمسك بوحدتنا الوطنية، والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات أياً كان، والعبث بنسيجنا الاجتماعي".
وشدد سموه على أن "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون، يعدّ الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات".
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