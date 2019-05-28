كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. تفاصيل القبض على المعارض الإسلامي الجزائري علي بلحاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل القبض لأول مرة على المعارض الإسلامي الجزائري علي بلحاج، موضحًا أنه تم القبض على علي بلحاج لأول مرة عام 1983، لافتًا إلى أنه وصل به الأمر أنه قام بإصدار فتاوى تحلل الجرائم التي يقوم بها الجهاديين والتكفيريين، قائلا: "تم تلقيبه بمفتي الدم".

وأشار "الديهي"، إلى أنه تم القبض على "علي بلحاج" في قضية "أبو علي مصطفي"، لافتًا إلى أن "أبو علي مصطفي" كان يتبنى جميع أفكار علي بلحاج التكفيرية.

وكشف الديهي، عن وجه التشابه الكبير بين عمر عبد الرحمن في مصر والمعارض الإسلامي علي بلحاج في الجزائر.

وأضاف "الديهي"،مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن علي بلحاج أفتي بجواز الهجوم على مدرسة الشرطة وسرقة السلاح وتصفية المقاومين من الدولة، موضحًا أن ما قام المعارض "علي بلحاج" يفكره بما قام به الشيخ عمر عبدالرحمن في مصر، حيث أفتي بجواز سرقة محلات الذهب من الأقباط وجواز قتلهم.

وأشار "الديهي"، إلى أنه تم القبض على "علي بلحاج" بتهمة تكوين جمعية أشرار، لافتا إلى أنه تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، متابعًا: "قام الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد بالعفو الرئاسي عن المعاضر علي بلحاج، ولكنه رفض بحجة أنه لا يريد أن يرى شماته أعدائه به".