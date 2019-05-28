في عمر 22.. لاعب المنتخب أمين حارث أبا للمرة الأولى -صورة

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رزق لاعب المنتخب المغربي، أمين حارث، اليوم الاثنين، بابنته الأولى، حسب ما أعلن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.
وأعلن حارث، استقباله لابنته، عبر نشره صورة لها، مع تعمده إخفاء، ملامحها، وعلق عليها “مرحبا بك في العالم ابنتي، أحبك، الحمد لله”.
وكان حارث قد كشف عن هوية زوجته، في رأس سنة المنصرم ، عندما كانا يمضيان عطلتهما، رفقة زميله في فريق شالكه 04 الألماني، حمزة منديل وزوجته عارضة الأزياء مروى.
يذكر أن أمين حارث يبلغ من العمر 22سنة، ويعتبر من بين أبرز نجوم الدوري الألماني الشباب.
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