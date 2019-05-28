بعد وفاة حاجيلي.. الأساتذة “المتعاقدين” يعودون إلى الإحتجاج

عاد الأساتذة المتعاقدين إلى الإحتجاج مجددا، وذلك بعد وفاة عبد الله حاجيلي، ليلة أمس، المصاب على إثر إعتصام لأساتذة المتعاقدين يوم 25 أبريل الماضي؛ بعد مكوثه لمدة تجاوزت الشهر في مستعجلات “مستشفى السويسي” بالعاصمة الرباط.
وأعلنت (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد ) عن إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، ابتداء من غد الثلاثاء.
كما حملت التنسيقية ذاتها،” المسؤولية للدولة المغربية لما ستؤول إليها الأوضاع في الأيام المقبلة”
وهددت تنسيقية الأساتذة بخوضها اشكال تصعيدية أخرى، في الأيام المقبلة.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها، الأساتذة فوج 2019 إلى مقاطعة التكوينات خلال أيام الإضراب.
وعبر الأساتذة عن إستنكارهم، ما أسموه “محاولة التزييف والتضليل الذي مارسته السلطات المعنية بخصوص الملف الطبي للشهيد”،
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