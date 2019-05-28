الشوبي يدافع عن “الماضي لا يموت” ويرد على المحاميين: المسلسل لا يدين مهنتكم وإنما بعض ممتهنيها

دافع الفنان المغربي، محمد الشوبي، أخيرا، عن مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي اعتبره محامون إساءة لهم، ولمهنتهم، معتبرا أن “الخوض في موضوع المحاماة لا يدين المهنة في حد ذاتها، بل يدين بعض ممتهني هذه المهنة النبيلة، الذين ليسوا نبلاء”.

وكتب الشوبي في تدوينة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “الخوض في موضوع المحاماة لا يدين المهنة في حد ذاتها، بل يدين بعض ممتهني هذه المهنة النبيلة، الذين ليسوا نبلاء، كما هو الشأن بالنسبة إلى كل المهن، ومنها التمثيل أيضا، فلا يمكننا أن نسكت عن الانزلاقات، التي تعرفها بعض المهن لمجرد أن ممارسيها يدعون كلهم النزاهة، وهم في حقيقة الأمر يعرفون بعضهم بعضا جيدا”.

وأضاف الشوبي أن معظم المهن فيها انزلاقات، كما هو الشأن حسب موقفه عند “القضاة والأمن الوطني والأساتذة، والأطباء، وغيرهم”، معززا موقفه بمثل القائل: “حتى زين ما خطاتو لولة “.

ويأتي موقف الشوبي بعد توجيه محامين عريضة إلى رئيس جمعية هيآت المحاميين في المغرب، يستنكرون فيها ما يصوره المسلسل، الذي أخرجه هشام الجباري، ويلعب بطولته رشيد الوالي، وفاطمة خير، عن مهنة المحاماة، إذ جاء في نص العريضة: “تدور أحداث المسلسل التلفزي، الذي تدور أحداثه حول مكتب للمحاماة في مدينة الدارالبيضاء، وحول الحياة المهنية، والشخصية لصاحب المكتب، وكذا تلك المتعلقة بـ4 محامين آخرين بمن فيهم ابنه، وابنة أخيه ومحامٍ مساعد، وآخر خصم لهم في قضية تطليق، يطرح واقعا غير صحيح للمهنة وللقوانين المنظمة لها”.

واستنكر المحامون قصة المسلسل، التي تعرض على القناة الأولى، وتصور المحامي حسب نص العريضة “على أنه يبيع أسرار موكله للخصوم، ويتم الاعتداء عليه داخل مكتبه وينعته بلفظيْ “النصاب والشفار”، ويرتكب جرائم القتل، ويعتقل على خلفية ذلك ويتم وضع الأصفاد في يديه، واهانته من طرف رجال الشرطة، ومدير السجن، والاعتداء عليه من طرف السجناء، واجبارهم له على القيام بأعمال التنظيف داخل المؤسسة السجنية”.

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وعلى عكس المحامين، اعتبر الشوبي أن مسلسل “الماضي لا يموت” يشرف الدراما المغربية، مهنئا الطاقم الفني، والتقني، والإداري، الذي أشرف على العمل.

واعتبر الشوبي أن “الماضي لا يموت”، يندرج ضمن خانة الدراما المطلوبة بالنسبة إلى الجمهور، لأنها تتوفر على كل عناصر ذلك، كما أن الممثلين كانوا في المستوى.

ويلقى مسلسل “الماضي لا يموت” نجاحا كبيرا لدى الجمهور، الذي يعبر عن انطباعاه الجيد في التعاليق على “يوتيوب”، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.