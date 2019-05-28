رسميا.. هذه قيمة زكاة الفطر لهذا السنة

أعلن المجلس العلمي الأعلى، أن مقدار زكاة الفطر لهذا الموسم يقدر بـ13 درهم.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ له، من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام”.

وقال المجلس ذاته، إن “الأصل فيها أن تخرج كيلا، من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي، وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجوز إخراج قيمتها نقدا”.

وأكد المجلس العلمي الأعلى أنه “تم تحديد قيمة زكاة الفطر هذا العام بمبلغ يقدر بـ13 درهم”.