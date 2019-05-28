“ديابلو” يغني بالدارجة المغربية – فيديو

فوجئ الجمهور المغربي بالفنان الأمريكي “جون كارلوس كانيلا”، المعروف في المغرب بلقب “ديابلو”، لأدائه أغنية ريدوان المهداة للملك محمد السادس، بالدارجة المغربية.

وظهر “كارلوس”، أخيرا، في فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني أغنية “happy birthday sidna”، التي قدمها الفنان ريدوان صحبة نجوم الغناء المغربي، هدية للملك محمد السادس في عيد ميلاده الـ 55.

الفنان المغربي، نادر الخياط، الشهير بـ”ريدوان”، يشرف، حاليا، على تحضير ألبوم لـ”جون كارلوس كانيلا”، المعروف لدى الجمهور المغربي في التمثيل، نتيجة نجاح مسلسله “ديابلو”، الذي لقي نجاحا بعد عرضه مدبلجا على القناة الثانية.

وسبق أن نشر ريدوان صورته مع “جون”، وعلق عليها: “ابقوا متيقظين هنالك عمل رائع سيأتي لاحقا”.