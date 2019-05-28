اندلع حريق مهول، دقائق قليلة بعد إفطار اليوم الاثنين، ما بين قرية “أولاد موسى” وحي “مولاي إسماعيل” بمدينة سلا.
وحسب مصادر “اليوم24” من عين المكان فإن الحريق اندلع في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية مما نجى من كارثة إنسانية كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الوقاية المدنية حلت بعين المكان، وهي في هذه الأثناء تحاول إخماد الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ألسنة اللهب تندلع في حي “أولاد موسى” والألطاف الإلاهية تنجي من كارثة إنسانية -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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