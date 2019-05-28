مناصرون لترامب يبدأون بناء جدار مع المكسيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ عسكري أميركي سابق، من المحاربين القدامى، أعمال بناء جزء أول من جدار حدودي بمبادرة خاصة، بين الولايات المتحدة والمكسيك، وبتمويل من مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصرّح أحد مالكي قطعة الأرض، جيف آلن، التي سيتم بناء الجدار الخاص فيها "إنها طريقة قول الأميركيين للكونغرس ’إنك بلا فائدة’ ونحن بالمرصاد. سنبني (الجدار) بأنفسنا".

وأعرب آلن أعرب عن تصميمه على مساعدة ترامب في تنفيذ تعهّده بناء "جدار كبير وجميل" على الحدود، وباشر الأسبوع الماضي بنصب سياج من قضبان الصلب في أرضه، في مدينة صنلاند بارك، المحاذية لمدينة سيوداد خواريث المكسيكية.

وأفاد أن شركة "نحن نبني الجدار" التي أنشأها المحارب القديم، براين كولفاج، تتولى تمويل المشروع، الهادف إلى المساعدة في بناء الجدار الحدودي بواسطة تبرّعات خاصة بملايين الدولارات، تم جمعها عبر شبكة الإنترنت.

كما ويرأس الخبير الاستراتيجي اليميني وكبير مستشاري ترامب سابقا، ستيف بانون، المجلس الاستشاري للشركة.

وأضاف آلن البالغ 56 عاما لوكالة "فرانس برس" وأعمال البناء جارية من خلفه على قدم وساق "هذه ليست أوروبا. هذه أميركا. نحن نحمي حدودنا".

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ويتنازع الرئيس الأميركي مع الكونغرس من أجل تمويل بناء الجدار، وهو يطالب بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل المشروع. وقد أدى النزاع إلى إغلاق جزئي لإدارات رسمية أميركية دام اكثر من شهر.

وأفاد آلن إن الجدار الخاص المزمع بناؤه سيكون بطول 800 متر، وسيتم تشييده وفق المواصفات التي حددتها الإدارة الأميركية للسياج الحدودي.

وأوضح آلن أن لا مشكلة لديه مع المهاجرين، وهو متزوج من مكسيكية كما أن ابنته ولدت في سيوداد خواريث حيث أقام على مدى ثلاث سنوات ونصف.

وزعم أن القضية "ليست عنصرية"، مؤكدا أن الدافع لتنفيذ المشروع هو "حمايتي لنفسي وحماية أميركا لحدودها. من يريدون أن يهاجروا عليهم أن يذهبوا إلى إحدى نقاط الدخول وأن يقدّموا طلبا"، رافضا الكشف عن تكلفة بناء الجدار.

وقد جمع كولفاج نحو 20 مليون دولار بواسطة الموقع الإلكتروني "غو فاند مي"، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بمبلغ المليار الدولار الذي كان يريد التبرّع به للإدارة. قد عدل عن مسعاه وأنشأ شركة "نحن نبني الجدار" لبناء أجزاء من السياج الحدودي بتمويل خاص.