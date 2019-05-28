اللجنة الخاصة تصادق على مشروع حل الكنيست للقراءة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت اللجنة الخاصة بالمداولات بمشروع قانون حل الكنيست الـ21، مساء الإثنين، تحديد موعد انتخابات الكنيست الـ22 في يوم الثلاثاء الموافق 17 أيلول/ سبتمبر 2019.

وصودق على الاقتراح للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في الساعات القريبة أو خلال يوم الثلاثاء، علما أن موعد الانتخابات الجديدة قد يتغير بحسب القراءتين الثانية والثالثة.

وكان قد حصل خلاف في اجتماع اللجنة الخاصة الأولى بشأن موعد الانتخابات، حيث اقترح أعضاء المعارضة موعد 17 أيلول/ سبتمبر، بينما اقترح أعضاء الائتلاف موعد الثالث من أيلول/ سبتمبر.

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وكانت قد صوتت الكنيست، مساء الإثنين، على مشروع قانون لحل الكنيست بالقراءة التمهيدية. وصوت إلى جانب مشروع القانون 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 43 عضوا، وامتناع 6 أعضاء.

وكان عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود)، قد قال إن المصادقة على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لن تنتهي قبل مساء الأربعاء، علما أن هذا التصويت يستوجب أن تتم المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى قبل 48 ساعة من المصادقة النهائية عليه.

وكانت قد صادقت الكنيست، مساء اليوم أيضا، على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون حل الكنيست، وصوت 64 عضو كنيست إلى جانب تشكيل اللجنة الخاصة، مقابل معارضة 46 عضوا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى، بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.