انت الان تتابع تفاصيل خبر من هم مرشحو انتخابات الإعادة في بلدية إسطنبول؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:51 صباحاً - أعلنت لجنة الانتخابات التركية، اليوم الاثنين، القائمة النهائية التي تضم المرشحين الذين سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الأكبر في البلاد.

وقالت اللجنة العليا إنَّ كلاً من مرشحي أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"السعادة"، و"الوطن"، سيتنافسون في الانتخابات المقررة 23 يونيو المقبل، فضلاً عن 17 مرشحاً مستقلاً، وفق وكالة "الأناضول".

ويخوض انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم؛ وعن الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو؛ وعن السعادة نجدت غوكجنار؛ وعن الوطن مصطفى إيلكر يوجل.

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وسبق أن قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، في 6 مايو الجاري، إعادة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، في 23 يونيو المقبل، بسبب ما شابها من تزوير.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة لاعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث جاء بموافقة 7 أعضاء على الاعتراضات؛ مقابل اعتراض 4 أعضاء.

يُذكر أنَّ مرشح حزب الشعب الجمهوري، إمام أوغلو، تسلَّم يوم 17 أبريل الماضي، وثيقة رئاسة إسطنبول من لجنة الانتخابات، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفاً و765 صوتاً، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفاً و36 صوتاً، لكن الوثيقة سُحبت منه مع إعلان قرار الإعادة.

وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت فوز "العدالة والتنمية" في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدَّرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك في صحة بعض النتائج، لا سيما في الأخيرة.