شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تورط "أنيس منصور" في سرقة مساعدات الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، للعديد من أهالي ومشائخ كرش، يتبرئون من القيادي الإخواني "أنيس منصور"، كاشفين عن سرقته لأموال مساعدات الملك سلمان للإغاثة، رافضين أن يكون "منصور" واصي عليهم وعلي أهالي القرية.

وقال أحد المشائخ، إن أنيس منصور يدعي وصايته علي أهالي الجبهة، مؤكدين أنه يجلس بعيد عن جبهات القتال ويتهم المقاتلين الذين يستعيدوا الأرض من اغتصاب وانقلاب الحوثي بالجنون.