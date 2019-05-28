شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تورط "أنيس منصور" في سرقة مساعدات الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل
تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، للعديد من أهالي ومشائخ كرش، يتبرئون من القيادي الإخواني "أنيس منصور"، كاشفين عن سرقته لأموال مساعدات الملك سلمان للإغاثة، رافضين أن يكون "منصور" واصي عليهم وعلي أهالي القرية.
وقال أحد المشائخ، إن أنيس منصور يدعي وصايته علي أهالي الجبهة، مؤكدين أنه يجلس بعيد عن جبهات القتال ويتهم المقاتلين الذين يستعيدوا الأرض من اغتصاب وانقلاب الحوثي بالجنون.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف تورط "أنيس منصور" في سرقة مساعدات الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.