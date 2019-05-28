السامرائي يدعو لتنفيذ قرارات مجلس صلاح الدين الاخيرة 'بأمانة وجدية'

وأكد السامرائي أن "على الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية والإدارية أن تسارع لتنفيذ القرارات الإيجابية التي اتخذها مجلس المحافظة بأمانة وجدية"، مشددا على أن "تبذل مزيداً من الجهود لخدمة جميع أقضية وقرى المحافظة بعدالة وإخلاص من أجل تعزيز ثقة المواطنين بها كي يتحقق تحسنٌ حقيقي وملموس في الأداء الأمني والاقتصادي وبما يعود بالخير على جميع المواطنين".
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اتخذ عدة قرارات في جلسته الأخيرة تتعلق بترحيل مربي الجاموس القادمين من خارج المحافظة وضرورة تعويض المزارعين الذين تعرضت مزارعهم للحرائق وتحميل الاجهزة الأمنية المسؤولية عن فرض الأمن وحماية الحقول الزراعية ، وقرارات أخرى تصب بصالح المحافظة.
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