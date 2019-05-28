المطلك: تورطت باستلام ملف النازحين وكان خطأ سياسيا

وقال المطلك في حديث لبرنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية، إن "اتهامي في موضوع لجنة اغاثة النازحين استخدم للتسقيط السياسي من قبل السياسيين السنة"، مشيرا الى أن "السياسيين الشيعة لم يتحدثوا به". واضاف أن "السياسيين السنة تصدوا لهذا الملف لتسقيط صالح المطلك سياسيا، والصاق تهمة الفساد بي شخصيا"، مؤكدا "حتى الان لم يثبت وجود فساد باموال النازحين، ولكن كانت هناك سوء ادارة للملف".

وأوضح "أنني كنت رئيس لجنة عليا مشرفة مخططة"، لافتا الى أن "الاموال والصرف كلها كانت في الوزارات والمحافظات ولايوجد دينار واحد لدى اللجنة العليا اومكتب رئيس الوزراء".

وتابع قائلا "تورطت باستلام هذا الملف"، مبينا أنه "من ناحية المبدأ كان استلامي للمنصب صحيحا، ولكن من الناحية السياسية كان خطأ".



وترأس الملطك اللجنة العليا لاغاثة النازحين في العام 2014، ليواجه باتهمات في وجود شبهات "فساد كبيرة" تحيط عمل اللجنة.